Мобільні клініки працюють у населених пунктах Донеччини, де не вистачає медиків чи їх немає взагалі — це понад пів сотні громад, що межують з лінією фронту чи деокуповані. За 2023 рік "Лікарі без кордонів" у такий спосіб змогли охопити допомогою понад сорок тисяч пацієнтів.

Катерина Фесенко — жителька Лимана Донецької області. Під час окупації з міста не виїжджала. Від обстрілів ховалися у підвалі, а їжу готували на вогнищі, розповідає жінка.

"На багатті варили чай та смажили котлети й пиріжки. В окупації намагалися не виходити на вулицю. Зараз у місті вже є світло й вода, працює аптека, магазини. Є можливість звернутися до лікарів, які приїжджають до нас. Мені вже за шістдесят і в мене проблеми з тиском", — ділиться з представниками міжнародної організації жінка.

Катерина Фесенко топить буржуйку в "пункті незламності". Лиман, Донецька область. Скрін з відео: "Лікарі без кордонів"

У Лиманській громаді мобільні клініки працюють у двох частинах міста. Як зауважив Суспільному Донбас заступник медичного координатора "Лікарів без кордонів" в Україні Максим Жаріков, за 2023 рік лише в цьому місті фахівці проконсультували понад вісім тисяч людей.

"З усіх пацієнтів, які приходять 50% — люди старшого віку "65+". Вони вже мають значний перелік хронічних захворювань. Переважно, їм потрібне спостереження, аніж якесь термінове втручання і сімейний лікар з цим чудово може впоратись. У Лимана є специфіка — це відносно велике місто і хоча людей там зараз значно менше, воно розділене залізницею і жителям важко дістатися в різні райони. Тому мобільна бригада там працює щодня", — зазначив Жаріков.

Мобільна бригада медиків на Донеччині. Фото: "Лікарі без кордонів"/Лінсі Аддаріо

За його словами, на Донеччині працює п'ять мобільних клінік. У кожній — команда з трьох фахівці: лікар загальної практики, медсестра та психолог. Окремо прийом веде гінеколог.

"Поки працює лікар, психолог може поспілкуватися з кимось, хто в черзі очікує на консультаціях лікаря чи навпаки. Окремо їздить лікарка-гінеколог, у неї свій графік і вона приєднується до однієї з мобільних бригад в залежності від того, де потрібна її допомога. Більшість медичних запитів закриває сімейний лікар", — розповів заступник медичного координатора.

Медична допомога для людей в Донецькій області. Фото: "Лікарі без кордонів"/Юлія Трофімова/MSF

Загалом в Донецькій області майже 40 тисяч пацієнтів отримали консультації спеціалістів у мобільних клініках.

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