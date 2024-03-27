НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Лікарі без кордонів": у прифронтових містах і селах Донеччини працюють п'ять мобільних клінік
ЛікаріМЕДИЦИНАДОПОМОГАДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

"Лікарі без кордонів": у прифронтових містах і селах Донеччини працюють п'ять мобільних клінік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лікарі без кордонів, мобільні клініки, Донеччина, війна
Мобільна клініка в населеному пункті Донецької області, де немає приміщення, яке підходить для консультацій лікарів. Фото: "Лікарі без кордонів"/Колін Делфосс

Мобільні клініки працюють у населених пунктах Донеччини, де не вистачає медиків чи їх немає взагалі — це понад пів сотні громад, що межують з лінією фронту чи деокуповані. За 2023 рік "Лікарі без кордонів" у такий спосіб змогли охопити допомогою понад сорок тисяч пацієнтів.

Катерина Фесенко — жителька Лимана Донецької області. Під час окупації з міста не виїжджала. Від обстрілів ховалися у підвалі, а їжу готували на вогнищі, розповідає жінка.

"На багатті варили чай та смажили котлети й пиріжки. В окупації намагалися не виходити на вулицю. Зараз у місті вже є світло й вода, працює аптека, магазини. Є можливість звернутися до лікарів, які приїжджають до нас. Мені вже за шістдесят і в мене проблеми з тиском", — ділиться з представниками міжнародної організації жінка.

"Лікарі без кордонів": у прифронтових містах і селах Донеччини працюють п'ять мобільних клінік
Катерина Фесенко топить буржуйку в "пункті незламності". Лиман, Донецька область. Скрін з відео: "Лікарі без кордонів"

У Лиманській громаді мобільні клініки працюють у двох частинах міста. Як зауважив Суспільному Донбас заступник медичного координатора "Лікарів без кордонів" в Україні Максим Жаріков, за 2023 рік лише в цьому місті фахівці проконсультували понад вісім тисяч людей.

"З усіх пацієнтів, які приходять 50% — люди старшого віку "65+". Вони вже мають значний перелік хронічних захворювань. Переважно, їм потрібне спостереження, аніж якесь термінове втручання і сімейний лікар з цим чудово може впоратись. У Лимана є специфіка — це відносно велике місто і хоча людей там зараз значно менше, воно розділене залізницею і жителям важко дістатися в різні райони. Тому мобільна бригада там працює щодня", — зазначив Жаріков.

"Лікарі без кордонів": у прифронтових містах і селах Донеччини працюють п'ять мобільних клінік
Мобільна бригада медиків на Донеччині. Фото: "Лікарі без кордонів"/Лінсі Аддаріо

За його словами, на Донеччині працює п'ять мобільних клінік. У кожній — команда з трьох фахівці: лікар загальної практики, медсестра та психолог. Окремо прийом веде гінеколог.

"Поки працює лікар, психолог може поспілкуватися з кимось, хто в черзі очікує на консультаціях лікаря чи навпаки. Окремо їздить лікарка-гінеколог, у неї свій графік і вона приєднується до однієї з мобільних бригад в залежності від того, де потрібна її допомога. Більшість медичних запитів закриває сімейний лікар", — розповів заступник медичного координатора.

"Лікарі без кордонів": у прифронтових містах і селах Донеччини працюють п'ять мобільних клінік
Медична допомога для людей в Донецькій області. Фото: "Лікарі без кордонів"/Юлія Трофімова/MSF

Загалом в Донецькій області майже 40 тисяч пацієнтів отримали консультації спеціалістів у мобільних клініках.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
слінги, лекція, школа батьківства
"Мама має вільні руки": у місті на Рівненщині жінок навчали користуватися слінгами
Наслідки обстрілу лікарні у Великій Писарівці. Березень, 2024
Як працює пошкоджена лікарня у Великій Писарівці на Сумщині
Валерій Бахмут
Як на Сумщині лікують опікові травми: інтерв'ю з обласним комбустіологом
Рятувальники витягують швидку з багнюки
На Миколаївщині з багнюки витягли автомобіль швидкої медичної допомоги
На початок