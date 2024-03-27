НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Захисник з Тернопільщини організував збір дронів до роковин загиблого на війні брата
Вторгнення Росії в УкраїнуДронРегіони

Захисник з Тернопільщини організував збір дронів до роковин загиблого на війні брата

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Степан Барна
Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна. Фото: Fb/Iryna Gerashchenko

Військовослужбовець, ексголова Тернопільської ОДА Степан Барна організував збір дронів до роковин загиблого на війні брата Олега Барни.

"Найкраща пам'ять про Олега Барну, який в бою загинув рік тому, 17 квітня, на вугледарському напрямку, будучи у складі 68-ої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, — знищення ворога на лінії фронту", — написав він у Фейсбуці.

За його словами, найкраще це робити за допомогою FPV-дронів.

"Багато дронів — багато уражених і знищених цілей!".

Степан Барна
Степан та Олег Барни. Фото: Fb/Степан Барна

Збір дронів захисник організував з нагоди дня народження Олега Барни, якому 18 квітня мало би виповнитися 57 років.

"Ми разом з родиною, друзями, однодумцями та побратимами із мого підрозділу мотопіхотного батальйону 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оголошуємо акцію і гарантуємо доставку "Зберемо 100 дронів до 18 квітня", які спрямуємо на окупантів. Це найкращий подарунок, який ми разом можемо зробити для нього. Ворог повинен відчути, що за смерть українського Героя ми будемо мститись", — написав Степан Барна.

Степан Барна
Військовослужбовець 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна. Фото: Fb/Степан Барна

Військовослужбовець повідомив, пам'ять про брата хоче вшанувати саме збором готових дронів, а не коштів, аби їх придбати.

У коментарі Суспільному Степан Барна сказав, що акцію "Зберемо 100 дронів до 18 квітня" в Тернополі координує громадсько-політичний діяч Віктор Шумада. Контактний номер телефону — +38 (098) 718 94 79.

Нагадаємо, колишній голова Тернопільської ОДА пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Тепер він сержант 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", виконує бойові завдання на Донеччині.

Матеріали Суспільного, з яких про Олега Барну можна дізнатися більше

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Головні новини Запоріжжя 28 березня: місто атакували російські БПЛА типу шахед
Головні новини Запоріжжя 28 березня: вночі місто атакували російські безпілотники. Двоє людей поранені
Франція
Голова Національної асамблеї Франції прибула до Києва і виступила в Раді
На Черкащині 17-річний хлопець втік з дому
Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція
Василь Курилович
У центрі "Незламні" військовий готується до остеінтегруючого протезування
На початок