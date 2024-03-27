Військовослужбовець, ексголова Тернопільської ОДА Степан Барна організував збір дронів до роковин загиблого на війні брата Олега Барни.

"Найкраща пам'ять про Олега Барну, який в бою загинув рік тому, 17 квітня, на вугледарському напрямку, будучи у складі 68-ої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, — знищення ворога на лінії фронту", — написав він у Фейсбуці.

За його словами, найкраще це робити за допомогою FPV-дронів.

"Багато дронів — багато уражених і знищених цілей!".

Степан та Олег Барни. Фото: Fb/Степан Барна

Збір дронів захисник організував з нагоди дня народження Олега Барни, якому 18 квітня мало би виповнитися 57 років.

"Ми разом з родиною, друзями, однодумцями та побратимами із мого підрозділу мотопіхотного батальйону 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оголошуємо акцію і гарантуємо доставку "Зберемо 100 дронів до 18 квітня", які спрямуємо на окупантів. Це найкращий подарунок, який ми разом можемо зробити для нього. Ворог повинен відчути, що за смерть українського Героя ми будемо мститись", — написав Степан Барна.

Військовослужбовець 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна. Фото: Fb/Степан Барна

Військовослужбовець повідомив, пам'ять про брата хоче вшанувати саме збором готових дронів, а не коштів, аби їх придбати.

У коментарі Суспільному Степан Барна сказав, що акцію "Зберемо 100 дронів до 18 квітня" в Тернополі координує громадсько-політичний діяч Віктор Шумада. Контактний номер телефону — +38 (098) 718 94 79.

Нагадаємо, колишній голова Тернопільської ОДА пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Тепер він сержант 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", виконує бойові завдання на Донеччині.

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