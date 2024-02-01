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Вдова Олега Барни з Тернопільщини стала правонаступницею в суді загиблого чоловіка
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Вдова Олега Барни з Тернопільщини стала правонаступницею в суді загиблого чоловіка

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Вдова Олега Барни Ольга стала правонаступницею в незавершеному суді загиблого чоловіка. Йдеться про справу колишнього нардепа з Тернопільщини проти телеканалу "1+1".

Ольга Барна розповіла Суспільному, що в ефірі каналу кілька разів подавали неправдиву інформацію про її чоловіка.

"І програма "Гроші", і тоді, коли знімали сюжет в нас вдома, коли три дні журналіст у нас під будинком тероризував всіх, знімав відеосюжети і перекручував їх та видав у такому світлі, якому йому це здавалося", — говорить Ольга Барна.

У 2019 році нардеп подав до суду на телеканал, вимагаючи спростування. Олег Барна загинув 17 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання.

31 січня цього року Подільський районний суд Києва визнав Ольгу Барну правонаступницею у цьому процесі. Жінка розповіла, що відстоюватиме в суді честь, гідність та ділову репутацію чоловіка.

"Ми з адвокатом подали цю заяву, заява була прийнята до розгляду. Вчора було це судове засідання, на судове засідання представники телеканалу не з’явилися. Вони були повідомлені і отримали його, це є в матеріалах справи. Повідомлення відправлялись за відповідною процедурою. Адвокат Дубинського, а він фігурує в цій справі, написав документ до суду, щоб розгляд був без його участі. Вони проігнорували судове засідання".

Вдова Ольга Барна
Ольга Барна. Фото: Суспільне Тернопіль

Ольга Барна каже, на березень суддя призначив нове засідання.

"Медіахолдинг на це рішення має право з судової практики подати апеляцію. Цю апеляцію можна подати у період 10-15 днів. Якщо буде подана апеляція, тоді буде засідання апеляційного суду, а вже тоді апеляційний суд буде вирішувати, чи продовжувати суд. Якщо апеляція не буде подана, то в районі від 6 до 12 березня буде призначено наступне засідання".

Речі Олега Барни
Речі та одяг Олега Барни. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного відправили листа на електронну адресу телеканалу "1+1" з проханням прокоментувати ситуацію. Журналісти очікують на відповідь.

17 квітня 2023 року Олег Барна посмертно виграв суд проти журналіста "1+1" Ігоря Колтунова. Позов стосувався образи честі, гідності та ділової репутації нардепа в особистих соцмережах журналіста.

Що відомо про Олега Барну

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року в селі Нагірянка Чортківського району в родині вчителів. За освітою був менеджер системи освіти та юрист. Барна був народним депутатом восьмого скликання від "Блоку Петра Порошенка" (нині "Європейська солідарність").

Політик та Військовослужбовець Олег Барна
Олег Барна. Депутат Верховної ради 8-го скликання Олега Барна. Фото: УНІАН

Брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як "Революція на граніті". Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі на Тернопільщині та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече під час протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128 окремої гірськопіхотної бригади, командир мінометного розрахунку.

Із початком російського вторгнення в Україну 2022 року пішов добровольцем у військкомат, а з 25 лютого був зарахований на посаду командира гранатометного відділення. Був сержантом у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.

Відомим Барна став 11 грудня 2015 року, коли спробував винести з трибуни парламенту тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка. За цей вчинок нардепа виключили із БПП, але 29 березня 2016 року повернули.

Матеріали Суспільного, з яких про Олега Барну можна дізнатися більше

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