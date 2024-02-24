НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Будьмо гідні пам’яті Героя!": на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку Олегу Барні
Вторгнення Росії в УкраїнуІСТОРІЯОСВІТАШКОЛАЛЮДИРегіони

"Будьмо гідні пам’яті Героя!": на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку Олегу Барні

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У селі Білобожниця Чортківського району відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю, народному депутатові восьмого скликання Олегу Барні. Встановили її на фасаді школи, в якій він вчителював. Олег Барна був військовослужбовцем 68 окремої єгерської бригади. Він загинув 17 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

меморіальна дошка Олегу Барні
Меморіальну дошку встановили на фасаді школи в селі Білобожниця. Фото: Суспільне Тернопіль

Меморіальну дошку відкрили його сини Василь та Андрій.

відкрили меморіальну дошку Олегу Барні
Сини Олега Барни відкривають меморіальну дошку. Фото: Суспільне Тернопіль

діти Олега Барни
Сини Олега Барни — Василь і Андрій. Фото: Суспільне Тернопіль

Вшанувати Олега прийшли його рідні, односельчани, колеги зі школи, однопартійці та військовослужбовці.

школа Білобожниця
Школа у Білобожниці. Фото: Суспільне Тернопіль

Білобожниця
На відкриття меморіальної дошки люди прийшли з квітами та лампадками. Фото: Суспільне Тернопіль

священники
Священники відслужили молебень. Фото: Суспільне Тернопіль

Олег Барна брав участь у Революції Гідності, на Майдані був поранений. Коли почалася російсько-українська війна, пішов захищати Україну. 24 лютого 2022 року — знову добровольцем пішов до військкомату, розповіла Суспільному його дружина Ольга Барна.

"Оскільки він за медичними показами не міг бути мобілізований, написав заяву, що він просить медичну комісію його прийняти як такого, що може захищати країну. Приїхав додому і сказав: "Збирай речі, я йду на війну". Звісно, що я, знаючи його стан здоров’я, сказала: "Може ти будеш волонтерити чи допомагати, бо армії буде потрібна допомога?". На що чоловік сказав: "Кому допомагати, як нема кому захищати?".

Дружина Олега Барни
Ольга Барна. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Ольги Барни, меморіальну дошку Олегові встановила сім’я за власні кошти.

На ній викарбували слова: "Будьмо гідні пам’яті Героя!".

Олег Барна
Меморіальна дошка Олегу Барні. Фото: Суспільне Тернопіль

батьки Олега Барни
На відкриття прийшли батьки Олега Барни, друзі, колеги та односельці. Фото: Суспільне Тернопіль

У Білобожницькій школі Олег Барна працював з перервами з 1994 року до 2019, розповіла директорка навчального закладу Лідія Лесик. Він заснував у школі кабінет захисту України.

Приблизно сотня його колишніх учнів, за її словами, зараз воює.

"Він був відповідальним, він був неординарним, жвавим. Живчик – казали про нього. Він був дуже справедливий, не міг поступитися, мало бути все по правді, правдолюб такий. Діти його любили, діти за ним тягнулися. Він вів гуртки. Там займалися тільки хлопці, в нього були відповідні вимоги до них. Були такі випадки, що наші хлопці в таку погоду могли тренуватися роздягненими до пояса і він був прикладом тому. Він їх так тренував. І це саме ті хлопці, яким зараз випало відстоювати країну".

директорка Білобожницької школи Лідія Лесик
Лідія Лесик. Фото: Суспільне Тернопіль

Вимогливий батько, який виховував власним прикладом, — так про Олега Барну згадує його син Андрій.

"Тато був вимогливою людиною, він завжди прагнув до того, щоб ми з братом ставали кращими. Ми виховувалися так, що повинні були відповідати за свої слова. Він був такою людиною. Тато за свої слова відповідав завжди".

син Олега Барни
Андрій Барна. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Андрія Барни, батько завжди приділяв увагу фізичному вихованню.

"Тобто він знав, що в здоровому тілі здоровий дух і це пропагував. Дуже багато випускників нашої школи під його егідою брали участь у змаганнях, виборювали призові місця. Він знав, що фізично всі мають бути сильні, бо напевно усвідомлював, що колись це згодиться — нам всім треба буде стати між своїми сім’ями та ворогом".

Олег Барна
Портрет Олега Барни і його нагороди. Фото: Суспільне Тернопіль

"Де б не вирішувалася доля України, він завжди був там. На своєму власному прикладі завжди показував, що треба робити", — каже Андрій Барна.

військові
Військовослужбовці на відкритті меморіальної дошки Олегу Барні. Фото: Суспільне Тернопіль

Матеріали Суспільного, з яких про Олега Барну можна дізнатися більше

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну і брат Олега Барни — Степан Барна, колишній голова Тернопільської ОДА. Тепер він сержант 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", виконує бойові завдання на Донеччині.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На початок