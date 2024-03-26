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Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
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Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів

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Rheinmetall
Німецьке збройове підприємство Rheinmetall. Фото: AP/Martin Meissner

Німецьке збройове підприємство Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Про це повідомили на офіційному сайті концерну.

Як зазначається, понад чверть від загальної суми в 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у межах закону про підтримку виготовлення 155 міліметрових снарядів для розширення виробництва, буде спрямовано на шість проєктів у європейських філіях Rheinmetall AG.

Відтак, це підтримає компанії у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

Відповідний закон є першим заходом Євросоюзу стосовно фінансування розширення процесу виготовлення боєприпасів. Очікується, що ці грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку Європейському союзу й підкреслив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним у війні, яку РФ розв'язала проти України.

"Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим", — зазначив посадовець.

Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року й До 2027 року хоче мати можливість виготовляти до 1,1 мільйона снарядів щорічно.

Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 мільйона модулів метальних зарядів і 3 000 тонн вибухівки гексогену щорічно.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

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