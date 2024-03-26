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За день Нікопольський район Дніпропетровщини пережив майже півтора десятка атак армії РФ: наслідки
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За день Нікопольський район Дніпропетровщини пережив майже півтора десятка атак армії РФ: наслідки

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Нікополь, обстріли
Інфографіка Суспільного. Фото: Суспільне Дніпро

За день 26 березня Нікопольський район Дніпропетровщини пережив майже півтора десятка атак армії РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

Зачепило Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Потрощено 10 хат господарську споруду, приватне підприємство, санаторій і декілька ліній електропередач.

Загиблих та поранених немає.

Раніше, вранці 26 березня війська РФ з артилерії двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранена 91-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

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