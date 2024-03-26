За день 26 березня Нікопольський район Дніпропетровщини пережив майже півтора десятка атак армії РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
Зачепило Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Потрощено 10 хат господарську споруду, приватне підприємство, санаторій і декілька ліній електропередач.
Загиблих та поранених немає.
Раніше, вранці 26 березня війська РФ з артилерії двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранена 91-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
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