Війська РФ атакували Нікопольщину: поранена 91-річна жінка

Вранці 26 березня війська РФ з артилерії двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: поранена 91-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, через атаки сталася пожежа, пошкоджені дев`ять приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

Також пізно ввечері 25 березня армія РФ скерувала дрон-камікадзе на Марганецьку громаду. Пізніше – з важкої артилерії вдарили по Червоногригорівській.

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