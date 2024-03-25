Уряд Польщі розраховує припинити транзит зерна з України з 1 квітня

З 1 квітня Польща сподівається зупинити транзитне перевезення української агропродукції. За час протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів.

Про це говорив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман на Radio Lublin.

Ідеться про насамперед пшеницю та кукурудзу. Польський посадовець каже, що про це тривали обговорення з Україною:

"У зв'язку з надлишком пшениці та кукурудзи за продане зерно також заплановані дотації. Люблінське воєводство, люблінські фермери будуть одними з перших, хто отримає такі дотації. Звичайно, необхідно буде мати рахунки-фактури. Хотів би також підкреслити, що в тому, що стосується зернових, ми сподіваємося — бо це також те, про що ми говорили з українською стороною, — що після 1 квітня практично припиниться навіть транзит, насамперед кукурудзи і пшениці".

Уряд Польщі реалізував багато вимог фермерів, зокрема це заклики щодо Європейського зеленого курсу. Скасували зобов'язання про 4% земель під паром, обмеження на пестициди та санкції для малих фермерських господарств.

Що відомо про протести польських фермерів на кордоні

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.20 березня польські аграрії провели великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбувалися у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Станом на 24 березня, рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.