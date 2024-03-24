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На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі —ДПСУ
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На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі —ДПСУ

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На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі —ДПСУ
"Ягодин — Дорогуськ", протест на кордоні. Суспільне Луцьк

Рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” зранку 24 березня.

Так, на двох пунктах пропуску — “Ягодин” та “Рава-Руська” — польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують із України в Польщу, розповів Демченко.

"Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків", — сказав він.

Речник ДПСУ відзначив, що в бік України, зокрема, через пункт пропуску "Ягодин" за минулу добу проїхали близько 60 вантажівок.

28 березня має відбутися міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представлять спільну позицію щодо розблокування кордону.

У середу польські аграрії провели великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбувалися у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

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