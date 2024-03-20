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У Польщі фермери влаштовують великий страйк по всій країні
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У Польщі фермери влаштовують великий страйк по всій країні

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У Польщі фермери влаштовують великий страйк по всій країні 20 березня
Польські фермери протестують у Варшаві, Польща, 27 лютого 2024 року. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

У Польщі у середу, 20 березня, фермери влаштовують великий страйк. Протести, а також блокада доріг відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні. Серед вимог фермерів — відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України. Загалом на середу офіційно зареєстровано понад 580 протестів по всій Польщі за участі близько 70 тисяч людей.

Про це повідомила польська поліція.

“На цю середу оголошено понад 580 протестів, в яких, за оцінками, візьмуть участь близько 70 000 осіб. Це величезна подія, яка вимагає від поліції залучення значних сил для забезпечення безпеки всіх громадян”, — йдеться у повідомленні правоохоронців у соцмережі Х.

По всій Польщі очікуються затори на дорогах, оскільки протестувальники планують блокувати ключові відрізки доріг у містах і поза ними, інформує RMF24.

У центр Варшави протестувальники не зможуть заїхати на сільськогосподарській техніці, але вони блокуватимуть швидкісну дорогу S2 на околиці міста і ключові під’їзні шляхи до польської столиці.

Протести відбуваються також в інших польських містах, хоча мери деяких з них, наприклад Бидгощі і Любліна, заборонили страйк. Аграрії подали апеляції й очікують на рішення судів у цих справах.

У Польщі фермери влаштовують великий страйк по всій країні
Протести фермерів у Польщі 20 березня 2024 року. Фото: карта з сайту RFM24

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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