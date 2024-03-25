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Польські фермери розблоковують кордон з РФ
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Польські фермери розблоковують кордон з РФ

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Протест польських фермерів
Протест польських фермерів. Фото: AP

Польські фермери у зв’язку з прийдешніми великодніми святами зупинили акцію протесту на кордоні з Росією, який вони розпочали 20 березня.

Як повідомляє "Польське радіо", член  правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати Єжи Салітра заявив, що протестувальник буди здивовані, скільки товарів надходить до ЄС з Росії.

"Євросоюз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з РФ до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан", — розповів він.

Протестувальники заявили, що вирішили призупинити блокаду кордону через прийдешні великодні свята, хоча на початку анонсували, що вона триватиме не менше місяця.

Водночас вони нічого не заявили про розблокування українсько-польського кордону. Станом на 24 березня, рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.

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