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У Грузії запропонували законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ-спільноти
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У Грузії запропонували законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ-спільноти

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Грузія
ЛГБТ-активістка на мітингу проти гомофобії та трансфобії в Тбілісі, Грузія, 17 травня 2017 року. REUTERS/David Mdzinarishvili

Партія "Грузинська мрія", яка є керівною у Грузії, сьогодні, 25 березня, представила законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ-спільноти. Зокрема, він забороняє зміну статі й усиновлення дітей одностатевими парами, а також "збори, спрямовані на популяризацію одностатевих сімейних або інтимних стосунків".

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами лідера парламентської фракції партії та ініціатора законодавчої ініціативи Мамуки Мдінарадзе, законопроєкт необхідний для захисту "сімейних цінностей і майбутніх поколінь" від того, що він назвав "псевдоліберальними цінностями".

Політик також заявив, що законопроєкт може означати заборону ЛГБТ-прайдів і демонстрації веселкового прапора, якщо буде визнано, що вони пропагують одностатеві стосунки.

Своєю чергою правозахисна ЛГБТ-організація "Тбіліський прайд" назвала запропонований законопроєкт "гомофобським". Водночас опозиція країни заявила, що "анти-ЛГБТ політика "Грузинської мрії" є спробою зміцнити свою підтримку серед консерваторів і відвернути увагу виборців від економічних проблем" напередодні парламентських виборів, які мають відбутися в жовтні 2024 року.

Інститут реєстрованих партнерств в Україні

13 березня 2023 року у Верховній раді України зареєстрували законопроект № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". Мета цього документу – створення в Україні інституту реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар.

26 квітня петиція на підтримку реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті президента. 26 травня з'явилась відповідь від президента Володимира Зеленського.

"Долаючи важкі випробування, українська держава свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основу яких складають три засадничі цінності Ради Європи – демократія, верховенство права та права людини", – йдеться у відповіді.

Водночас Зеленський нагадав, що згідно з Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51), а в умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція не може бути змінена (стаття 157).

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