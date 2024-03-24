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Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей
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Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей

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Російські війська зранку, 24 березня, двічі обстріляли місто Красногорівка, що у Донецькій області. Внаслідок цього поранені троє людей. Їх доправили до лікарні з осколковими пораненнями й забоями.

Про це повідомила прокуратура Донеччини.

"Близько 09:30 російські війська з артилерії обстріляли місто. Під час обстрілу поранені двоє жінок 57 й 64 років. Через годину російська армія завдала авіаудару по цьому ж кварталу, внаслідок чого 70-річний чоловік отримав поранення", — уточнили у прокуратурі.

В прокуратурі зазначили, що розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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