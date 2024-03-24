Севастополь

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Якщо російські ВДК отримали серйозні пошкодження — це буде черговою суттєвою втратою окупантів — речник ВМС ЗСУ
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Якщо російські ВДК отримали серйозні пошкодження — це буде черговою суттєвою втратою окупантів — речник ВМС ЗСУ

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Дмитро Плетенчук
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Дмитро Плетенчук

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що у разі серйозних пошкоджень ВДК "Ямал" та "Азов" у Севастополі, це стане суттєвою черговою втратою для окупантів.

Про це він повідомив в етері "Суспільне Спротив".

Плетенчук зазначив, що наразі відбувається верифікація щодо пошкоджень і взагалі щодо обставин застосування озброєння Силами оборони України.

"Можемо лише підтвердити, що було вогневе ураження. В разі, якщо це серйозні пошкодження двох великих десантних кораблів, це буде суттєвою черговою втратою. Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, то тоді залишишиться лише 3", — заявив речник ВМС ЗСУ.

За словами Плетенчука, фактично останні два тижні не було ніякої активності окупантів в Чорному морі. Зокрема, це повʼязано з втратою патрульного корабля "Сергей Котов" 5 березня та виборами президента РФ.

"Зараз (окупанти — ред.) будуть виходити в море, шукати способи протидії нашим системам ураження. Вони намагаються відновлювати активність, але дуже кволо", — підсумував Плетенчук.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

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