"Місто-герой України". Два роки тому Миколаїв отримав почесну відзнаку

Два роки тому, 24 березня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Миколаєву відзнаки "Місто-герой України".

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич 24 березня 2024 року зазначив у Telegram, що відзнака "Місто-герой України" насамперед присвячена жителям міста.

"Ми ж називаємо Миколаїв містом Героїв. Містом тих, хто став на захист своїх родин і всієї країни. Містом тих, хто будував блок-пости, робив коктейлі Молотова, став у черги до військкоматів, рятував військових і цивільних, розгортав гуманітарні штаби. Сьогодні той день, коли ми ще раз один одному можемо сказати Дякую!", – йдеться у повідомленні очільника міста.

Шини, пляшки з "коктейлем Молотова" на вулиці. Миколаїв, березень 2022 року. Фото: Архів Суспільне Миколаїв

Президент оприлюднив інформацію щодо відповідного документу у нічному відеозверненні 25 березня 2022 року.

"З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю: присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" таким містам: Буча (Київська область); Ірпінь (Київська область); Миколаїв (Миколаївська область); Охтирка (Сумська область)", – йдеться у документі.

Що відомо про оборону міста

Росіяни намагалися штурмувати місто щонайменше п’ять разів: висадки десанту, спроби прориву з різних сторін та навіть часткова блокада не допомогли окупантам здолати оборону Миколаєва.

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