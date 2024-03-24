За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), угурповання “Ісламська держава” (ІД) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Холл" у Росії, що стався у п’ятницю, 22 березня.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що інформаційне агентство ІД Amaq взяло на себе відповідальність за напад 22 березня, заявивши, що бойовики ІД напали на "велике зібрання християн" на околиці Москви, "вбивши і поранивши сотні людей і спричинивши великі руйнування... перш ніж вони (нападники — ред.) безпечно відступили на свої бази".

Пізніше інформаційне агентство Amaq опублікувало розмите зображення чотирьох бойовиків перед прапором ІД, які, за його словами, здійснили "найжорстокішу атаку за останні роки".

Як наголошують в ISW, повідомлення Amaq відповідає стилю, брендингу і мові попередніх заяв Amaq про інші напади. Зазначається, що медіа-органи ІД роблять оманливі або неправдиві заяви лише "нечасто" і обережно, намагаючись підтримувати "високий рівень довіри" до своїх повідомлень, щоб визначити чіткі ідеологічні цілі і підтримувати потоки фінансування.

“Пропаганда ІД дозволяє угрупованню збирати кошти і поширювати свої настанови серед командирів і прихильників нижчого рівня — ІД ризикує дискредитувати себе в конкурентній спільноті салафітів-джихадистів, неправдиво привласнюючи собі заслуги за дуже резонансні атаки”, — йдеться в аналітичному звіті.

За даними ISW, сам спосіб проведення атаки також відповідає попереднім атакам ІД, зокрема терактам у Парижі 2015 р.

“Бойовики ІД у “Крокус Сіті Холі” та деякі з тих, хто брав участь у паризьких атаках 2015 р., втекли з місця нападу, а згодом деякий час переховувалися від сил безпеки”, — відзначили аналітики.

Як зазначає ISW, напад на "Крокус Сіті Холл" могла здійснити афганська філія "Ісламської держави" -—"Ісламська держава Хорасан" (ІД-Х). Ця філія здійснила щонайменше чотири гучні атаки за межами Центральної Азії за останні 18 місяців.

Командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла, зокрема, заявив у березні 2023 року, що ІД-Х зможе провести "зовнішні операції проти інтересів США або Заходу за кордоном менш ніж за шість місяців", що означає, що західна розвідка вже оцінила, що ІД та ІД-Х зможуть розгорнути потенціал для таких зовнішніх атак до вересня 2023 року.

Нещодавно американська розвідка підтвердила, що ІД-Х відповідальна за теракт у Кермані в Ірані, який стався у січні 2024 року, що ще більше підкреслює здатність ІД до зовнішніх нападів.

“Твердження про те, що атака на "Крокус Сіті Холл" була операцією під чужим прапором, не узгоджуються з доказами, отриманими ISW під час самої атаки, а також з іншими повідомленнями про попередні зовнішні атаки ІДІЛ, які ISW висвітлювали з моменту появи Ісламської держави, а також з характером заяв ІДІЛ після атаки”, — йдеться в аналітичному звіті.

Також, як наголошують аналітики, малоймовірно, що ІД здійснила б атаку за наказом українських спецслужб, як стверджують деякі російські джерела.

“Інформаційне агентство Amaq є центральним інформаційним органом ІД. ІД не стала б брехливо заявляти про напад, який міг бути здійснений однією християнською державою проти іншої (або Кремлем проти власного народу Росії в рамках якоїсь операції під чужим прапором), тому що наслідки нападу ІД за наказом переважно християнської країни зашкодили б авторитету ІД серед салафітсько-джихадистської спільноти”, — відзначили в ISW.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.