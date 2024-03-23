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"Насправді це один безкінечний штурм". Ситуація на Лиманському напрямку
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"Насправді це один безкінечний штурм". Ситуація на Лиманському напрямку

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Військовий ЗСУ
Український військовий на позиції. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські військові не припиняють свої штурми, використовують тактику "м'ясних штурмів", застосовують багато артилерії, дронів, КАБи.

Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" повідомив командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

"Стабільно дуже напружена ситуація. Росіяни не припиняють свої штурми ні на годину, намагаються штурмувати і вдень, і вночі незалежно від погодніх умов. Але наша лінія оборони тримається, подекуди ми відкидаємо ворога назад", — розказав військовий.

Армія РФ штурмує постійно, щодня відбувається близько 10-20 штурмів.

"Насправді це один безкінечний штурм. Піхота російська лізе постійно без зупину, намагаються пролізти на метр вперед, закопатись. Їх там вбивають, вибивають, біжать назад. Постійно посилають нових. Тактика — "м'ясні штурми" невеличкими піхотними групами, періодично намагаються великим бронегрупами штурмувати наші підрозділи", — сказав Краснов.

За словами українського військовослужбовця, кілька днів тому російські військові намагались атакувати позиції ЗСУ на 10 бронемашинах — танках, БТРах, БМП, шість з них були знищені на місці, інші втекли. Вся піхота, яка була на броні була знищена. Також він уточнив, що майже кожної ночі військові РФ намагаються групами з бронетехнікою заїхати та прорватись на українські позиції.

Основний удар, як повідомив командир взводу, російські бійці спрямовують на Терни, щоб вийти на Лиман, а далі — на Слов'янськ та Краматорськ. Військові РФ застосовують багато артилерії, стріляють постійно без зупину по позиціях ЗСУ, додав командир.

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