НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Все стабільно, 700 обстрілів на добу": прикордонники про Лимано-Куп'янський напрямок
ЗСУДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Все стабільно, 700 обстрілів на добу": прикордонники про Лимано-Куп'янський напрямок

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ситуація на лінії фронту
Лінія зіткнення. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти щодоби продовжують завдавати по 700-800 обстрілів з різних артилерійських систем.

Про це в етері Суспільне Спротив розказав помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Тут (Куп'янський напрямок) обстановка постійно динамічна. Якщо сьогодні ворог жодних наступальних дій не вів, то вчора він здійснив 10 штурмів. Якщо говорити про Лиманський напрямок, то там все стабільно. Постійна велика кількість атак ворог. Сьогодні відбито 17 штурмів", — повідомив Іван Шевцов.

Також за словами речника, на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація з російськими обстрілами залишається незмінною. Кожну добу окупанти завдають близько 700-800 ударів з різного артилерійського озброєння.

За словами Шевцова, українські військові не бачать накопичення російських сил. Всі нові сили, які підводять окупанти, направлені на компенсацію щоденних втрат. "Практично щоденно ворог втрачає від 200 до 300 своїх військовослужбовців. 10 днів це три тисячі мінус. Це дуже висока кількість", — розповів Шевцов.

Іван Шевцов додав, що протягом минулої доби українські військові взяли в полон 5 російських окупантів.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
105 бригада тероборони ЗСУ
"Дні кіно від ТРО": в Тернополі показали фільм 105 бригади
поховання, смерть, ЗСУ, бійці, Чернігівщина
На Чернігівщині попрощалися з двома бійцями — Анатолієм Ковтягою та Миколою Голубом
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ — Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень
На початок