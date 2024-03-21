На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти щодоби продовжують завдавати по 700-800 обстрілів з різних артилерійських систем.

Про це в етері Суспільне Спротив розказав помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Тут (Куп'янський напрямок) обстановка постійно динамічна. Якщо сьогодні ворог жодних наступальних дій не вів, то вчора він здійснив 10 штурмів. Якщо говорити про Лиманський напрямок, то там все стабільно. Постійна велика кількість атак ворог. Сьогодні відбито 17 штурмів", — повідомив Іван Шевцов.

Також за словами речника, на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація з російськими обстрілами залишається незмінною. Кожну добу окупанти завдають близько 700-800 ударів з різного артилерійського озброєння.

За словами Шевцова, українські військові не бачать накопичення російських сил. Всі нові сили, які підводять окупанти, направлені на компенсацію щоденних втрат. "Практично щоденно ворог втрачає від 200 до 300 своїх військовослужбовців. 10 днів це три тисячі мінус. Це дуже висока кількість", — розповів Шевцов.

Іван Шевцов додав, що протягом минулої доби українські військові взяли в полон 5 російських окупантів.

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