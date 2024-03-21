Ексголові СБУ у Криму Олегу Кулінічу продовжили запобіжний захід на 60 діб

Суд знову продовжив запобіжний захід на 60 діб колишньому начальнику Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олегу Кулінічу, якого підозрюють у державній зраді.

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Про це Суспільному Крим розповів адвокат підсудного Дмитро Паламарчук.

Зазначається, що запобіжний захід продовжили на 60 діб, до 19 травня.

Адвокат також зазначив, що стан стан здоровʼя його підзахисного з минулого разу не змінився. За його словами, Кулініч потребує медичної допомоги у закладах охорони здоровʼя, проте досі його не вдалося відвезти.

"Це повʼязано з певними складнощами у спілкуванні та взаємозвʼязку з установою, яка направляє його на лікування", — наголосив Паламарчук.

Що відомо про Олега Кулініча 17 липня 2022 року СБУ та ДБР затримали колишнього голову Управління СБУ Криму Олега Кулініча. За інформацією правоохоронців, Олег Кулініч працював на росіян щонайменше з 2019 року. Чоловіка завербували працівники Федеральної служби безпеки РФ, він отримав псевдонім "Котигорошко". Кулінічу оголосили про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 КК України) та створенні злочинної організації (частина 3 статті 255 КК України). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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