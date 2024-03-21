Makeme, Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Ukraina havfsızlıq hızmetiniñ sabıq başı Oleh Kuliniçniñ qorçalayıcı tedbirini 60 künge daa bir kere uzattı. O, devlet hainliginde şübelene.

Qabaatlanğan adamnıñ advokatı Dmıtro Palamarçuk Suspilne Qırımğa bunı añlattı.

Bildirildi ki, qorçalayıcı tedbirini 60 künge, yani mayıs ayınıñ 19-ına qadar uzattı.

Bundan ğayrı, advokat qayd etti ki, imaye etkeni adamnıñ sağlıq alı keçken seferden deñişmedi. Onıñ sözlerine köre, Kuliniçniñ sağlıq merkezinde tibbiy yardımğa ihtiyacı bar, faqat onı alâ daa alıp ketirmediler.

"Buöyle areketler, onı tedaviylemege yollağan müessisenen subet ve alâqanen bağlı bazı zorluqlarnen bağlıdır", — dep Palamarçuk qayd etti.

Oleh Kuliniç aqqında ne bilemiz 2022 senesi oraq ayınıñ 17-sinde UTH ve DTB, Qırımdaki UTHniñ eski başı Oleh Kuliniçni tuttılar. Uquq qorçalayıcılarnıñ bilgilerine köre, eñ az 2019 senesiden başlap Oleh Kuliniç ruslarnen çalışqan edi. RF Federak telükesizlik hızmetiniñ işçileri onen işdeşlik yaptılar, onıñ lâğabı "Kotığoroşko" edi. Kuliniçke devlet hainliginde (Ukraina CQniñ 111. maddesiniñ 1. qısmı) ve cinaiy teşkilâtnı yaratmaqta (Ukraina CQniñ 255. maddesiniñ 3. qısmı) şübe bildirdiler. Onı 15 senege maküm ete bilirler.

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