Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо привітав пропозицію Євросоюзу використати мільярди євро прибутків від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї для України.

Про це Александр де Кроо заявив 21 березня, напередодні саміту, на якому лідери країн ЄС обговорять цей план, передає агентство Reuters.

Цього тижня Єврокомісія запропонувала отримувати прибуток від російських заморожених активів в країнах-членах ЄС. За попередніми оцінками це 2,5 — 3 мільярди євро на рік. Зазначається, що російські активи заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською фінкомпанією Euroclear. Відповідно до пропозиції Єврокомісії, 90% прибутку буде спрямовано через фонд European Peace Facility на закупівлю зброї для України. Решта піде на відновлення та реконструкцію.

"Я вважаю, що це гарна пропозиція, і ми вже зробили перший крок два роки тому: оподаткування доходів від заморожених активів — ми ніколи не використовували це для нашого бюджету. Ми завжди чітко усвідомлювали, що це податок на нещастя українців, яке завдали їм росіяни. Я думаю, що ідея виділити їх переважно на закупівлю зброї має загальний сенс", — сказав прем'єр Бельгії.

Де Кроо додав, що поки що чув "тільки позитивні коментарі" від інших лідерів ЄС щодо цієї пропозиції.

18 березня у Брюсселі зустрічалися глави МЗС країн Євросоюзу. Вони обговорювали зокрема тему заморожених російських активів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на зустрічі було ухвалено політичне рішення щодо використання доходів на користь України. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель своєю чергою сказав, що серед міністрів є сильний консенсус щодо ухвалення такого рішення. За його словами, деякі держави-члени об'єднання хочуть отримати докладнішу інформацію.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Більшість цих активів перебуває у бельгійській Euroclear, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд.

29 січня 2024-го посли Європейського союзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Що відомо про вилучення російських активів на користь України

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

24 червня 2022 року Сенат Канади схвалив законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

18 листопада 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. Наразі Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії, тому що для таких кроків потрібен перегляд правової основи.

У липні 2023 року повідомлялось, що лідери Європейського союзу підтримують плани, які передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку РФ сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

У жовтні 2023 року влада Естонії схвалила і направила до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка серед іншого передбачає використання російських заморожених активів для відшкодування збитків, завданих Україні через війну.

30 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до Конгресу Сполучених Штатів внесено законопроєкт про арешт заморожених активів Росії на користь відновлення України.

Наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати запропонували “Групі семи” (G7) план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів.