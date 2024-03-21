Польські фермери розблокували "Шегині-Медику": яка ситуація на кордоні

Польські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Шегині-Медика". Це сталося ввечері 20 березня.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

20 березня близько 21:30 польські прикордонники повідомили українських колег про завершення блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Шегині-Медика".

Станом на ранок 21 березня через цей пункт пропуску проїхало на в’їзд в Україну 60 вантажівок, виїхало — 35. У черзі на території Польщі очікують 150 вантажівок.

Також заблокованими залишаються два пункти пропуску суміжних із Львівщиною "Рава-Руська-Гребенне" та "Угринів-Долгобичув". Там на в’їзд в Україну очікують майже 400 вантажівок.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.