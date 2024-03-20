Польські страйкарі припинили блокувати рух автобусів перед ПП "Медика-Шегині"

Сьогодні, 20 березня, польські страйкарі почали блокувати рух автобусів на дорозі перед ПП "Медика-Шегині". Вони планували пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Ввечері стало відомо про відновлення руху у цьому пункті пропуску.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Станом на 20:50 у ПП "Шегині-Медика" відновили пропуск легкових автомобілів та автобусів в обох напрямках.

Вранці, 20 березня, у пресслужбі ДПСУ повідомили, що за даними, які надали польські прикордонники, близько 11:10 рух автобусів почали обмежувати.

"Організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині". Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд", — йшлося у повідомленні.

О 15:55 у Державній прикордонній службі додали, що за інформацією від польської сторони, орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок та автобусів на пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю призупиниться.

"Водночас учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі. Однак для даної категорії транспорту на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників", — повідомляли у ДПСУ.

З приводу цієї ситуації Олександр Кубраков звернувся до польського міністра внутрішніх справ Марціна Кєрвінського.

"Менш ніж 10 днів тому польська поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика". Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?" — заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Перевізників та людей, які планують їхати в Польщу чи повертатися в Україну, закликали враховувати цю інформацію.

"Станом на зараз (13:30, — ред.) черг з автобусів у напрямку в'їзду в Україну або ж виїзду з України у ПП "Медика-Шегині" немає. Виїзд автобусів здійснюється виключно за електронною чергою", — повідомила Суспільному речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Також триває обмеження руху вантажівок на трьох польських пунктах пропуску, які межують зі Львівщиною: "Угринів-Долгобичув", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика". Олександра Кучковська зазначає, через ПП "Краківець" вантажівки мають змогу перетинати кордон безперешкодно у двох напрямках. Цей пункт пропуску функціонує у звичному режимі.

"У ПП "Рава-Руська" на в'їзд очікують 250 вантажівок, ще 80 очікують, щоб заїхати в Україну перед ПП "Медика-Шегині" і в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на в'їзд в Україну очікують 150. І також очікує майже 300 порожніх вантажівок на виїзд з України", — додає речниця Львівського прикордонного загону.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.