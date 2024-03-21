Били КАБами та артилерією: армія РФ 18 разів била по населених пунктах Донеччини

Російські окупаційні війська протягом 20 березня 1536 разів обстрілювали територію Донеччини. 18 ударів вони завдали по житлових кварталах області. Обстрілами зруйновані та пошкоджені 36 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донеччини:

міста Гірник, Красногорівка, Торецьк,

селища Желанне, Очеретине,

села Веселий Гай, Ганнівка, Максимівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новобахмутівка.

Обстрілами пошкоджені та зруйновані 36 цивільних об’єктів – 32 житлових будинки, школа, дитсадок, магазини. "Торецьк армія РФ накрила з артилерії, постраждали шість приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Донеччини 20 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Як розказали в поліції, по Селидовому російські окупанти 21 березня вдарили двома ракетами. Обстрілом пошкоджені щонайменше 11 багатоквартирних та приватних будинків, адмінбудівля, магазин, гараж та три автівки. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 20 березня евакуювали з прифронтових населених пунктів Донеччини 650 людей, серед них 72 дітей.

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