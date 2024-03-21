НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Били КАБами та артилерією: армія РФ 18 разів била по населених пунктах Донеччини
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиПОЛІЦІЯРегіони

Били КАБами та артилерією: армія РФ 18 разів била по населених пунктах Донеччини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли Донеччина 20 березня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 20 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Російські окупаційні війська протягом 20 березня 1536 разів обстрілювали територію Донеччини. 18 ударів вони завдали по житлових кварталах області. Обстрілами зруйновані та пошкоджені 36 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донеччини:

  • міста Гірник, Красногорівка, Торецьк,
  • селища Желанне, Очеретине,
  • села Веселий Гай, Ганнівка, Максимівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новобахмутівка.

Обстрілами пошкоджені та зруйновані 36 цивільних об’єктів – 32 житлових будинки, школа, дитсадок, магазини. "Торецьк армія РФ накрила з артилерії, постраждали шість приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Донеччини 20 березня 2024 року
Наслідки обстрілів Донеччини 20 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Як розказали в поліції, по Селидовому російські окупанти 21 березня вдарили двома ракетами. Обстрілом пошкоджені щонайменше 11 багатоквартирних та приватних будинків, адмінбудівля, магазин, гараж та три автівки. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 20 березня евакуювали з прифронтових населених пунктів Донеччини 650 людей, серед них 72 дітей.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
В містах висаджують квіти
Хмарно, але без опадів: погода у Донецькій області 22 березня
саджанці сосни, Лиманський лісгосп, ліс на Донеччині, 20 березня 2024 рік
Саджанці сосни зі Львівщини. У національному парку "Святі гори" на Донеччині висадили 10 тисяч дерев
Ситуація на лінії фронту
"Все стабільно, 700 обстрілів на добу": прикордонники про Лимано-Куп'янський напрямок
Соляні шахти Соледару відтворили у Minecraft.
У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару та проводять відкритий конкурс та збір на відбудову гімназії
На початок