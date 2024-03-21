Армія РФ обстріляла Селидове, є руйнування та пошкоджені житлові будинки

Російські окупаційні війська вночі 21 березня обстріляли Селидове на Донеччині. Зруйнована адмінбудівля, пошкоджені житлові будинки. Загиблих та поранених немає.
Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.
"В результаті обстрілу зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім багатоповерхових та три приватних житлових будинки", — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, обстріл стався о 02:56 21 березня.
Наслідки обстрілу Селидового 21 березня 2024 року. Поліція Донеччини
Як повідомила пресслужба поліції Донеччини, армія РФ вдарила по місту двома ракетами "С-300".
"Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних і три приватних будинки, адмінбудівля, магазин, гараж і три цивільних автомобілі", — йдеться у повідомленні.
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