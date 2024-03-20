20 березня російські військові обстріляли село Максимівка Вугледарської громади на Донеччині. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна — отримала поранення.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Російські війська здійснили авіаудар по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. Рятувальна операція на місці події завершена", — уточнив Філашкін.

За його словами, поранену 72-річну жінку транспортують до лікарні.

Як розповіли у прокуратурі Донеччини, загиблі чоловіки, це 68-річний батько та його 39-річний син.

"Попередньо населений пункт обстріляли керованою авіабомбою "КАБ-500", — розповіли у прокуратурі.

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