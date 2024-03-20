Пасажири "Укрзалізниці" не можуть вчасно добратися до вокзалу в Перемишлі через масові перекриття автомобільних трас польськими фермерами.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

"Тому знову активуємо правило "залізного підстрахування": ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс "УЗ" внаслідок перекриття польських трас, протягом доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс", — мовиться у повідомленні.

Відповідна опція доступна для наступних потягів:

№768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль — Запоріжжя;

№52 Перемишль — Київ;

№716 Перемишль — Київ;

№706 Перемишль — Київ;

№90 Перемишль — Київ;

№94 Хелм — Харків;

№24 Хелм — Київ;

№20 Хелм — Київ;

№120 Хелм — Дніпро.

У компанії наголосили, що не можуть гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зроблять "все можливе, аби зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком".

Рух потягів між Польщею та Україною відбувається в стандартному режимі.

У Польщі 20 березня мітингувальники влаштували великий страйк. Акції протесту, а також блокада доріг, відбуваються у понад пів тисячі місць.

Як писало RMF24 по всій Польщі очікуються затори, оскільки фермери планують перекривати ключові відрізки трас у містах і поза ними.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури.