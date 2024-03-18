Польські фермери підписали угоду з міністром Сєкерським

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський та польські фермери вночі підписали угоди за яким, польський уряд буде зберігати ембарго на імпорт продуктів з України та зможе заборонити транзит деяких українських агротоварів територією Польщі.
Як передає Польське радіо, документ був презентували на другому дні Європейського аграрного форуму, що проходить у Польщі.
Один із пунктів передбачає, що міністр сільського господарства має звернутися до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням зупинити транзит сільськогосподарської продукції з України, на яку поширюється ембарго, через територію Польщі.
Сторони також заявили в документі, що торговельні відносини між обома країнами повинні бути врегульовані, включаючи доступ на ринок для таких продуктів, як, серед іншого, зернові, ріпак, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м’які фрукти та яблука.
У документі також є пункт щодо субсидій, які охоплюють, зокрема: ячмінь і жито. Дотації будуть нараховані на рівні допомоги з 2023 року і стосуватимуться зерна, проданого в період з 1 січня цього року. до 30 травня цього року
Ще один пункт передбачає збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.
Що відомо про протести польських фермерів
6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".
Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".
Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.
18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.
9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.
22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.