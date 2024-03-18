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Польські фермери підписали угоду з міністром Сєкерським
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Польські фермери підписали угоду з міністром Сєкерським

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Польські фермери, протест
Польські фермери протестують у Варшаві, Польща, 27 лютого 2024 року. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський та польські фермери вночі підписали угоди за яким, польський уряд буде зберігати ембарго на імпорт продуктів з України та зможе заборонити транзит деяких українських агротоварів територією Польщі.

Як передає Польське радіо, документ був презентували на другому дні Європейського аграрного форуму, що проходить у Польщі.

Один із пунктів передбачає, що міністр сільського господарства має звернутися до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням зупинити транзит сільськогосподарської продукції з України, на яку поширюється ембарго, через територію Польщі.

Сторони також заявили в документі, що торговельні відносини між обома країнами повинні бути врегульовані, включаючи доступ на ринок для таких продуктів, як, серед іншого, зернові, ріпак, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м’які фрукти та яблука.

У документі також є пункт щодо субсидій, які охоплюють, зокрема: ячмінь і жито. Дотації будуть нараховані на рівні допомоги з 2023 року і стосуватимуться зерна, проданого в період з 1 січня цього року. до 30 травня цього року

Ще один пункт передбачає збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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