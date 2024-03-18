Чехія використовує контакти часів Холодної війни, щоб отримати від третіх держав необхідні для України боєприпаси.

Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на чеських урядовців.

Як пише газета, посадовці почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з виробниками боєприпасів.

Відтак, вказали представники ЗМІ, Прага отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування.

"Допомогло радянське минуле, у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор із клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма державами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР, а також його сателіти у Східній Європі, що мають великі запаси радянської зброї, потужності для її випуску", — наголошується у матеріалі.

Журналісти стверджують, що хоча Прага замовчує те, звідки надходять боєприпаси, серед постачальників є й союзники Росії.

WSJ зазначила, що угоди передбачають, що передачі здійснюватимуться через Чехію або треті держави, щоб приховати будь-який прямий зв'язок між державами походження і Україною, а також щоб не "світити" постачальника й не провокувати Москву на дії у відповідь проти нього.

"Головне тут — конфіденційність. Ми розмовляємо і розмовлятимемо з усіма незалежно від їхніх пристрастей чи політичної позиції — з дуже незначними винятками на кшталт Північної Кореї", — пояснив радник з національної безпеки чеського уряду Томаш Пояр.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.