Президент Володимир Зеленський сьогодні, 18 березня, зустрівся із членом Сенату Конгресу Сполучних Штатів Ліндсі Гремом. Зокрема сторони обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського він також поінформував Грема про ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України. Президент наголосив на критичній важливості подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них.

"Окрема увага – питанням євроатлантичної інтеграції нашої країни, подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора та використання заморожених російських активів для нагальних потреб України", — сказав Зеленський.

Під час розмови із Гремом президент акцентував на підтримці з боку США, яка зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації територій України та захисту людей

18 березня член Сенату Конгресу США Ліндсі Грем приїхав у Київ. Торік у серпні він також був з візитом у Києві. Тоді столицю України також відвідали сенатори від Демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річард Блюменталь.