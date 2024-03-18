НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський зустрівся із сенатором Конгресу США Гремом і обговорив всебічну підтримку України
ЗеленськийУКРАЇНАСШАВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаЗброя і технологіїЕкономікаСвіт

Зеленський зустрівся із сенатором Конгресу США Гремом і обговорив всебічну підтримку України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і член Сенату Конгресу США Ліндсі Грем, Київ, 18 березня 2024 року. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 18 березня, зустрівся із членом Сенату Конгресу Сполучних Штатів Ліндсі Гремом. Зокрема сторони обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського він також поінформував Грема про ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України. Президент наголосив на критичній важливості подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них.

"Окрема увага – питанням євроатлантичної інтеграції нашої країни, подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора та використання заморожених російських активів для нагальних потреб України", — сказав Зеленський.

Під час розмови із Гремом президент акцентував на підтримці з боку США, яка зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації територій України та захисту людей

18 березня член Сенату Конгресу США Ліндсі Грем приїхав у Київ. Торік у серпні він також був з візитом у Києві. Тоді столицю України також відвідали сенатори від Демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річард Блюменталь.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Цього року Україна вийде на максимальне оборонне виробництво — Зеленський
Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Індонезії: про що говорили
Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Індонезії: про що говорили
Зеленський
Зеленський про вибори президента РФ: "Жодної легітимності цієї імітації виборів немає та бути не може"
Зеленський: "Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими"
Зеленський: "Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими"
На початок