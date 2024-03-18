У Києві перебуває з візитом сенатор США Ліндсі Грем

У понеділок, 18 березня 2024 року, до Києва з візитом прибув сенатор США Ліндсі Грем.

Про це інформує посольство США в Україні

"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", — йдеться у повідомленні.

Торік у серпні сенатор США Ліндсі Грем також був з візитом у Києві. Тоді столицю України також відвідали сенатори від Демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річард Блюменталь. Вони приїхали, щоб засвідчити підтримку України, яке веде тривалу боротьбу з російським агресором. Через повітряну тривогу брифінг проводили в підземному паркінгу.

У лютому цього року видання The Hill написало, що сенатори-республіканці й демократи, які працювали із Ліндсі Гремом, обурилися його рішенням піти проти пакета із зовнішньою допомогою на $95 мільярдів та приєднатися до ізоляціоністської позиції Трампа.