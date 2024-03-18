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Шмигаль обговорив з сенатором Гремом нагальні потреби України для економіки та фронту
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Шмигаль обговорив з сенатором Гремом нагальні потреби України для економіки та фронту

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Уніан

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який 18 березня прибув до України з робочим візитом.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль обговорив з конгресменом нагальні потреби України для економіки та фронту й подякував Сенату за підтримку пакета допомоги.

"У партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки і більше зброї. Ключовим питанням залишається конфіскація заморожених російських активів. Маємо прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення української держави", — зазначив прем'єр.

Окрім цього, політики порушили питання сприяння США у впровадженні реформ. Глава уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.

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