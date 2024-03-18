Остін вирушив до Німеччини на "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін 18 березня вирушив до Німеччини, де проведе 20 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це глава Пентагону повідомив на сторінці в соцмережі X.

"Наша коаліція, до якої входять близько 50 держав, продовжуватиме виступати єдиним фронтом, щоб підтримати нагальні потреби України на полі бою та забезпечити її довгострокову безпеку", — зазначив Остін.

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня у Німеччині.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.