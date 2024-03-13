Сирський та Умєров обговорили майбутній "Рамштайн" з міністром оборони США

Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським поспілкувалися телефоном з главою Пентагону Ллойдом Остіном та обговорили підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомив Олександр Сирський у своєму Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Остіну надали актуальну інформацію стосовно бойових дій.
"Обговорили середньострокові та нагальні потреби. Зокрема, мова йшла про конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона", — відзначив Сирський.
Наступне, 20-те, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
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