Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня — ВПС США у Європі

Наступне, 20-те, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

“Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США”, — розповіли у пресслужбі.

Попереднє засідання відбулося онлайн 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артилерійських систем і дронів.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада 2023 року Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

Востаннє Контактна група збиралася 14 лютого. Тоді це відбулося в онлайн-форматі.