У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що волонтер Кирило Таран відмовився пред'явити представникам ТЦК та СП військово-облікові документи та проходити ВЛК, а крім того провокував військових на конфлікт.

Офіційну позицію опублікували на Facebook-сторінці Львівського ОТЦК та СП.

У дописі йдеться, що Кирило Таран не пред'явив представникам Шевченківського РТЦК та СП військово-облікові документи на їхню вимогу та почав провокувати їх на конфлікт.

Як зазначили у Львівському ОТЦК та СП, Кирило Таран не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни помешкання не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання у 7-денний термін. Крім того, відмовився від проходження ВЛК. Там нагадують, усі військовозобов'язані зобов'язані оновлювати свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надавати відповідні документи до ТЦК та СП.

У територіальному центрі комплектування додають, що військовослужбовці, яких зафіксували на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Їх перевели у ТЦК та СП за станом здоров'я.

"Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України. Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання", — повідомляють у ТЦК.

Там додають, що за фактом триває перевірка. У ТЦК обіцяють притягнути винних до відповідальності та проінформувати громадськість про результат службового розслідування.

Що відомо про затримання представниками ТЦК волонтера Кирила Тарана

У суботу, 16 березня, дружина волонтера Віолетта Таран оприлюднила відео затримання. На ньому можна побачити, як п'ятеро працівників ТЦК схопили Кирила Тарана на вулиці та силоміць заштовхали у мікроавтобус. За словами жінки, повістки при цьому не вручали.

Згодом Кирила Тарана привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Віолетта Таран додає, що під ранок вже був готовий наказ про мобілізацію її чоловіка. Після чого волонтера відправили до військової частини на полігон у Рівне.

Омбудсман Дмитро Лубінець засудив дії представників ТЦК. Посадовець заявив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо в демократичному суспільстві.

Кирилу Тарану вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласний ТЦК ухвалюватиме рішення.