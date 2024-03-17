Омбудсман Дмитро Лубінець засудив дії представників ТЦК, які силою заштовхали львівського волонтера Кирила Тарана у мікроавтобус та доставили у військкомат. Невдовзі чоловіка доправили на полігон у Рівне. Кирилу Тарану призначать повторне проходження ВЛК, за підсумками якого ухвалюватимуть рішення.

Реакцію на інцидент Дмитро Лубінець опублікував на Telegram-каналі.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК. Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві", — каже Дмитро Лубінець.

Як повідомляло Суспільне, у суботу, 16 березня, дружина волонтера Віолетта Таран оприлюднила відео інциденту. На ньому можна побачити, як п'ятеро працівників ТЦК схопили чоловіка на вулиці та силоміць заштовхали у мікроавтобус. За словами жінки, повістки при цьому не вручали. Згодом Кирила Тарана привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Віолетта Таран додає, що під ранок вже був готовий наказ про мобілізацію її чоловіка. Після чого волонтера відправили до військової частини на полігон у Рівне.

За словами Дмитра Лубінця, на ситуацію відразу відреагував його представник у Львівській області Тарас Подвірний та відразу приїхав до Шевченківського РТЦК, щоб з'ясувати обставини ситуації. Також туди прибув начальник РТЦК.

"Моєму представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану. Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану", — каже омбудсман.

На ситуацію відреагував і начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов. Він погодився, що було порушення та заявив, що за цим фактом призначили службове розслідування. Артур Ніязов запевняє, що винних притягнуть до відповідальності.