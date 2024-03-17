У суботу, 16 березня, у соцмережі "Instagram" з'явилося відео, де п'ятеро чоловіків у військовій формі силою заштовхують цивільного у мікроавтобус. Випадок трапився у Львові

Відео оприлюднила дружина затриманого Віолетта Таран та розповіла про деталі інциденту.

За словами жінки, випадок трапився у п'ятницю, 15 березня, близько 21:50.

"Тоді Тарана Кирила насильно, із застосуванням фізичної сили, з нанесенням тілесних ушкоджень, порвавши куртку, штани, розбивши окуляри і телефон, працівники Шевченківського РТЦК та СП затримали на вулиці, запхали в бус і доставили в приміщення по вул. Лемківська, 28, м. Львів для проходження ВЛК", — каже Віолетта Таран.

Дружина Кирила Тарана зазначає, що повістку на місці затримання її чоловіку не вручили. Від проходження ВЛК львів'янин відмовився, адже не мав при собі медичних документів, які засвідчують захворювання. Проте відмову не прийняли.

Вже о 02:15 16 березня, за словами жінки, Кирилу Тарану виписали повістку на уточнення даних на 02:00 16 березня.

"Близько 04.00 год. 16.03.2024 року був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП — Романа Немишкала, якого у приміщенні за адресою: вул. Лемківська, 28 не було, однак наказ був підписаний ним та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали, на нього зробили наказ про мобілізацію, хоча він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті лікаря)", — говорить Віолетта Таран.

Віолетта Таран додає, що наразі її чоловіка утримують у військовій частині у Рівному.

На скандал відреагував начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов. У коментарі виданню Zaxid.net чоловік зазначив, що за цим фактом проведуть службове розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.