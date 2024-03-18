Не викликають алергії: у центрі Києва висадили тополі

У Києві на бульварі Тараса Шевченка висадили дерева. Це 30 тополь, які подарували місту меценати.

Про це повідомляє комунальна організація "Київзеленбуд".

Зазначається, що сорт тополі походить з Північної Італії та не викликає алергічної реакції у людей. Дерево швидкозростаюче з добре розвиненою кореневою системою, а це означає, що воно стійке до міських умов.

"Дякуємо меценатам та небайдужим жителям столиці, які долучаються до озеленення Києва. Сьогодні така кооперація дуже важлива для міста", — сказав генеральний директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат.

За його словами, ці меценати спільно з партнерами уже четвертий рік, у річницю свого заснування, долучається до озеленення столиці.

"Добрі справи повинні ставати непорушними традиціями. Тож юридична спільнота продовжує робити свій внесок в озеленення нашого міста, дарувати Києву нові дерева", — сказав шеф-редактор видавництва "Юридична практика" Рустам Колесник.

Комунальники зауважили, що завдяки підтримці благодійників минулого року в столиці висадили майже 400 дерев, близько тисячі кущів і злакових рослин.

Напередодні повідомлялося, що меценати зголосилися допомогти Києву з озелененням локацій, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Вони безоплатно нададуть рослини для висадки, зокрема, у парках і скверах.

Озеленення проведуть у рамках проєкту "Post War Greening". Співпраця з приватною компанією-спонсором триватиме до кінця року з можливістю продовжити дію укладеної угоди й наступного року. Кількість, види рослин та локації висадження обиратимуть спільно із громадськістю.

У березні та квітні цього року кияни зможуть безоплатно отримати саджанці дерев для озеленення прибудинкових територій. У Центрі альтернативного озеленення поінформували, що наразі відкрита реєстрація на отримання саджанців ялин, сосен, каштанів, дугласій, кленів, лип, дубів, буків, модрин та інших простих і невибагливих дерев.

Що відомо про озеленення Києва

У столиці фахівці наповнювали онлайн-мапу дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на 25 січня "оцифровано" понад 203 тисячі зелених насаджень. Створення і наповнення онлайн-мапи дерев — це не тільки крок до відкритості даних, але і можливість провести чітку інвентаризацію міських зелених насаджень.

Комунальники висаджували квіти за популярним у світі принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовували здебільшого для тематичних клумб. Садили також лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових. Також тестували "торби" для поливу дерев.

Протягом вересня-жовтня у столиці висадили понад 1,7 тисяч дерев, майже 24 тисячі кущів та близько 900 тисяч багаторічних квітів. Озеленення у місті тривало практично щодня.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляє про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було б озеленити не один сквер.

Із початку цього року з крон понад 4000 дерев фахівці видалили омелу в парках та скверах Києва. В основному були уражені тополі, клени, верби, берези та акація.

Ще у столиці 18 ботанічних пам'яток природи місцевого значення проходять лікування. Йдеться про заходи, необхідні для покращення стану зелених насаджень. Фахівці видаляють сухі гілки та ті, що перетинаються, вилучають гриби, зачищають, обробляють уражені місця тощо. На кожну пам'ятку природи підготовлено технологічну карту по лікуванню вікового дерева.