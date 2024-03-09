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Озеленення Києва: благодійники допоможуть відновити пошкоджені війною парки та сквери
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Озеленення Києва: благодійники допоможуть відновити пошкоджені війною парки та сквери

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Озеленення Києва: благодійники допоможуть відновити пошкоджені війною парки та сквери
Парк Перемога в Дніпровському районі. Фото: Київзеленбуд

Благодійники зголосилися допомогти Києву з озелененням локацій, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Меценати безоплатно нададуть рослини для висадки, зокрема, у парках і скверах.

Про це поінформували у пресслужбі "Київзеленбуду".

Озеленення проведуть у рамках проєкту "Post War Greening". Співпраця з приватною компанією-спонсором триватиме до кінця року з можливістю продовжити дію укладеної угоди й наступного року.

"Кількість, види рослин та локації висадження будемо обирати спільно із партнерами та громадськістю", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про озеленення Києва

Навесні в Києві розпочалася нова кампанія з озеленення парків і скверів в усіх районах столиці. Висаджують стійкі до міських умов породи дерев і кущів, а також багаторічні квіти і декоративні злаки, які потребують менших ресурсів для догляду.

У столиці поновили роботу з наповнення онлайн-мапи дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на липень, майже 70 тисяч вже "оцифрували". Також в столиці вперше тестують "торби" для поливу дерев.

У Києві висаджують квіти за популярним нині принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовують здебільшого для тематичних клумб. Комунальники використовують лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляв про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було озеленити не один сквер.

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