У Києві планово проходить лікування 18 ботанічних пам'яток природи місцевого значення. Йдеться про заходи, необхідні для покращення стану зелених насаджень.

Про це повідомляє пресслужба комунального об'єднання "Київзеленбуд".

Зазначається, що фахівці видаляють сухі гілки та ті, що перетинаються, вилучають гриби, зачищають, обробляють фунгіцидами уражені місця тощо. На кожну пам'ятку природи підготовлено технологічну карту по лікуванню вікового дерева.

Відповідні документи розробив Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка на основі моніторингу стану зелених насаджень. У "Київзеленбуді" зауважили, що ботаніки враховували:

причини погіршення стану пам'яток природи в залежності від місця їхнього розташування та рівня забрудненості повітря еколого-географічної зони

поширення шкідників та хвороб, оцінка їхньої ролі в ослабленні й всиханні дерева чи його частин

взаємодію з екосистемою — тваринами та навколишнім середовищем.

"До лікування вікових дерев залучають арбористів. Згідно з нормами, видаляти сухостій потрібно, тоді, коли дерева знаходяться у стані фізіологічного спокою: після опадання листя і до початку сокоруху. Це зменшує вплив на рослину, ніж обрізка під час вегетації",— йдеться у повідомленні.

Серед переліку ботанічних пам'яток природи місцевого значення: "Сирецький дуб", "Віковий дуб", "Катальпа красуня", "Перунів дуб", "Дуб довгожитель", "Партизанський дуб", "Святошин клен", "Вікове дерево груші", "Дуб Янати", "Дуб Котова", "Група вікових дерев береки", "Віковий велетенський екземпляр тополі чорної", "Сосна Нестерова", "Гнілецька верба", "Велетень заплави", "Вікове дерево дуба-красеня", "Дуб Красень", "Віковий дуб Кащенка",— поінформували у "Київзеленбуді".

Що відомо про озеленення Києва

У столиці фахівці наповнювали онлайн-мапу дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на липень, майже 70 тисяч "оцифрували". Також в столиці тестували "торби" для поливу дерев.

Комунальники висаджували квіти за популярним у світі принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовували здебільшого для тематичних клумб. Садили також лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових.

Загалом протягом вересня-жовтня цього року у столиці висадили понад 1,7 тисяч дерев, майже 24 тисячі кущів та близько 900 тисяч багаторічних квітів. Озеленення у місті тривало практично щодня.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляє про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було б озеленити не один сквер.