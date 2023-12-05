НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У Києві лікують вікові дерева, які мають статус об'єкта природно-заповідного фонду
ПриродаЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

У Києві лікують вікові дерева, які мають статус об'єкта природно-заповідного фонду

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Києві планово проходить лікування 18 ботанічних пам'яток природи місцевого значення. Йдеться про заходи, необхідні для покращення стану зелених насаджень.

Про це повідомляє пресслужба комунального об'єднання "Київзеленбуд".

Зазначається, що фахівці видаляють сухі гілки та ті, що перетинаються, вилучають гриби, зачищають, обробляють фунгіцидамиХімічні сполуки або біологічні організми, що використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спор уражені місця тощо. На кожну пам'ятку природи підготовлено технологічну карту по лікуванню вікового дерева.

Відповідні документи розробив Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка на основі моніторингу стану зелених насаджень. У "Київзеленбуді" зауважили, що ботаніки враховували:

  • причини погіршення стану пам'яток природи в залежності від місця їхнього розташування та рівня забрудненості повітря еколого-географічної зони
  • поширення шкідників та хвороб, оцінка їхньої ролі в ослабленні й всиханні дерева чи його частин
  • взаємодію з екосистемою — тваринами та навколишнім середовищем.

"До лікування вікових дерев залучають арбористівДеревознавець, фахівець із догляду за зеленими насадженнями. Згідно з нормами, видаляти сухостій потрібно, тоді, коли дерева знаходяться у стані фізіологічного спокою: після опадання листя і до початку сокоруху. Це зменшує вплив на рослину, ніж обрізка під час вегетаціїАктивний період життєдіяльності рослин",— йдеться у повідомленні.

Серед переліку ботанічних пам'яток природи місцевого значення: "Сирецький дуб", "Віковий дуб", "Катальпа красуня", "Перунів дуб", "Дуб довгожитель", "Партизанський дуб", "Святошин клен", "Вікове дерево груші", "Дуб Янати", "Дуб Котова", "Група вікових дерев береки", "Віковий велетенський екземпляр тополі чорної", "Сосна Нестерова", "Гнілецька верба", "Велетень заплави", "Вікове дерево дуба-красеня", "Дуб Красень", "Віковий дуб Кащенка",— поінформували у "Київзеленбуді".

Що відомо про озеленення Києва

У столиці фахівці наповнювали онлайн-мапу дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на липень, майже 70 тисяч "оцифрували". Також в столиці тестували "торби" для поливу дерев.

Комунальники висаджували квіти за популярним у світі принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовували здебільшого для тематичних клумб. Садили також лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових.

Загалом протягом вересня-жовтня цього року у столиці висадили понад 1,7 тисяч дерев, майже 24 тисячі кущів та близько 900 тисяч багаторічних квітів. Озеленення у місті тривало практично щодня.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляє про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було б озеленити не один сквер.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
На Київщині знайшли пів сотні стихійних сміттєзвалищ
На Київщині знайшли пів сотні стихійних сміттєзвалищ
У Запорізькій області збитки від забруднення ґрунтів сягли майже 15 млрд гривень
На Запоріжжі збитки завдані довкіллю внаслідок бойових дій сягнули майже 15 млрд гривень
У лісах Хмельниччини взимку підгодовують диких тварин
У лісах Хмельниччини взимку підгодовують диких тварин
П'явки, наука, Харків
Брати-науковці з Харкова відкрили новий вид п'явок, на їхньому рахунку — вже 19 видів тварин
На початок