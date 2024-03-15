За два роки майже 250 агропідприємств Донеччини постраждали внаслідок війни

У Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення на підконтрольній Україні території постраждали 242 агропідприємства. Вони отримали збитків на 4,9 мільярда гривень.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Олена Рибакова.

"Більш ніж половина підприємств від загальної кількості підприємств, які працюють, отримали збитки. В цей відсоток входять всі ті, отримали будь-які збитки, якщо були прильоти по будівлі, згоріло одне поле тощо. Серед 242 підприємств є ті, хто втратив все, й ті хто мав не такі суттєві втрати, наприклад втратили врожай на полях. Ці агропідприємства зараз працюють у регіоні. Щодо збитків підприємств, які залишились на окупованій території — не відомо", — уточнила Рибакова.

Вона додала, за 2022 рік по підконтрольній Україні території згоріли три тисячі гектарів врожаю, бо тоді були засіяні поля, які у 2022 році залишились в "сірій зоні". У 2023 приблизно в десять разів менше згоріло врожаю.

Як уточнила Рибакова, до війни в Донецькій області було понад 800 сільськогосподарських підприємств різної організаційної правової форми.

"Скільки їх залишились зараз порахувати важко, але всі ті, які залишились на підконтрольній Україні території, вони працюють, закинутих полів фактично нема, окрім "сірої зони", — каже Олена Рибакова.

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