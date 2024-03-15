У Каховське водосховище знову почала прибувати вода. За останніми супутниковими знімками цього району, значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища на сьогодні вкрита водою.

Чи є це наслідком весняного водопілля або впливу людини на каскад Дніпра — Суспільному пояснив еколог Вадим Манюк.

Еколог Вадим Манюк. Фото: Суспільне Дніпро

— Що свідчить зараз про те, що Каховське водосховище наповнюється водою?

— Зараз уже пішов спуск тої води, яка назбиралася в верхів'ях Дніпра під час зими. Вода прибуває по річищу Дніпра і розливається, якщо подивитись зверху на супутникові знімки або на мапу Великого Лугу — то від Дніпра розгалужуються десятки і сотні проток, далі вони галузяться як кровоносна система, на менші-менші протоки, такі от капіляри своєрідні, і доходять до найвіддаленіших куточків цього Великого Лугу.

Але там є така закономірність: в деяких ділянках Великого Лугу є місця, які раніше називали лимани — це такі найбільш знижені частини, куди вода завжди прибувала весною і трималася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі озерні системи, які тримали велику кількість води. Зараз відбувається те саме, тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами.

Такого не було 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес. Тому що для того, щоб плавні Великого Лугу, який може відродитися, були, їм життєво потрібна весняна повінь. Якщо цього не буде — плавні просто деградують: не буде того ефекту, який ми очікуємо.

Чому так відбувається? Не зовсім природня причина, насправді. Весь каскад Дніпра регулюється кількома гідровузлами електростанції, і те, що там є вода — це результат управління цим каскадом. Тобто люди, які управляють каскадом, зараз пустили воду в такій кількості, що вона заповнила частково Великий Луг, і за це їм велика подяка. Чи це вийшло спонтанно, чи свідомо — я наразі про це не знаю, але це надзвичайно добре для Великого Лугу, тому що він як губка зараз набере в себе воду, як має бути в природі, і ця вода просто дасть початок життю і розквіту тих екосистем, які на першій стадії формування дуже цього потребують.

Ми повинні імітувати приблизно той режим, який існував в природі. В природі велика вода приходила в Дніпро весною. Потім поступовий рівень знижувався максимально до кінця літа та осінню зазвичай рівні були дуже низькі — і це було нормально. Тому восени добре що не давали туди надмірну воду, вона там не була потрібна в цей момент, вона була зайва навіть можемо так сказати. Вона якраз потрібна зараз. Ну і є такий нюанс природний: режим повені в Великому Лузі починався пізніше трішечки. Ну але зараз не критично те, що почалося це раніше, головне — протримати це якомога довше тепер, хоча б весь квітень місяць, до травня там має бути висока вода.

І вона, я думаю, протягом місяця вся зійде. Якщо таким темпом буде продовжуватися вся історія. І далі все залежить уже від погоди: якщо будуть дощі, буде достатньо опадів в басейні всього Дніпра — то є надія що і далі цей режим буде підтримуватись до початку літа. Якщо буде сухий сезон — ну, відповідно, не буде таких можливостей. Але навіть цієї вологи, от протягом місяця якщо буде триматися і більше висока вода — її буде достатньо на сезон.

— Як підтримувати воду в Великому Лузі та чи можливо додавати за потреби?

— В Каховському водосховищі рівень підіймався на 7-8 метрів в різних ділянках і вище. Зараз це підйом на 1,5-2 метри і це зовсім різна ситуація. Зараз якась частина Лугу залишається суха, якась частина — це невеликі глибини, вони добре прогріваються — це хороші нерестовища. А якщо це буде вищий підйом — то вони будуть просто затоплені, знову стануть водною пустелею. По суті, ми коли говоримо про пустелі, треба розуміти що і затоплена територія — це теж може бути пустеля. Коли це одноманітна глибина по всій акваторії — це не є добре.

Ця вода ефемерна: вона скоро зійде так чи інакше. Треба щось стабільне, на що можна розраховувати на тривалий час. Якщо говорити про водозабірні споруди — то ці всі системи треба розраховувати так, щоб вони працювали від фарватеру Дніпра, там, де стабільно протягом усього року є хороший запас води.

— Як зараз наявність тієї кількості води вплине на екологію надалі?

— Тільки позитивно. Тому, що всі екосистеми, які зараз відтворюються фактично на місці водосховища, на місці де був Великий Луг, це екосистеми пов'язані з водою. Якщо це озерні системи, само собою, що в озері має бути достатня кількість води для нересту риби, для формування якихось зон заростання водною рослинністю.

Якщо це наземні екосистеми, наприклад, заплавні ліси — також вони мають бути зараз наповнені водою, ґрунт має максимально просочитися водою, щоб оці молоді саджанці верб, тополь, які там виросли, щоб вони прижилися краще, розвивалися. Так само для лучних систем, тобто для кожної з цих систем потрібна надмірна кількість води весною, яка потім поступово, протягом сезону, буде витрачатися.

Якщо зараз би води було мало — то до кінця літа там би було пересихання, і тоді ці молоді ліси могли просто висохнути. Це дуже небезпечно.

Це все було водосховищем і ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно. Але можна сказати дуже приблизно, що якщо нового прибуття води не буде в таких об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць, може навіть менше, щоб вода вся зійшла в море і прийшла до того рівня, який був восени. Але я думаю, що поки що буде підживлення води однозначно, тому що в верхів'ях Дніпра ще багато води в водосховищах, і я думаю що до початку літа ще буде якийсь відносно вищий рівень води. А вже влітку, звісно, що вода піде вся, якщо ми не будемо підживлювати з верхньої течії Дніпра водосховище зовсім: от перекриємо Дніпрогес, умовно, повністю — то Великий Луг може осушитися за кілька тижнів.

Дуже добре, коли у плавнях Дніпра вода пульсує: тобто вона приходить, наповнює плавні та потім йде з плавнів. Коливання рівня для таких систем потрібні: тобто спочатку течія з Дніпра у плавні, а потім з плавнів у Дніпро. Оцей постійний рух він оживляє систему: вона ліпше насичується киснем. Екосистема більш стабільна, більш повноцінним живе життям, і тому так має бути.

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