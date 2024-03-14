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Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок
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Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок

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На Миколаївщині жінок навчають так званим "чоловічим" професіям в межах проєкту від жіночого центру працевлаштування. Станом на березень у Первомайській громаді тривають курси водійок тракторів.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла регіональна координаторка проєкту Ольга Степаненко.

Курси водійок тракторів організовані жіночим центром працевлаштування в рамках проєкту "WE ACT: діємо задля жінок і їхніх можливостей". Навчання відбувається на базі одного з підприємств Миколаївщини.

"В наш час, тяжкий час, коли в державі війна — є потреба механізаторів. Ми намагаємось навчить дівчат, жінок, щоб була повноцінна заміна нашим механізаторам. Дівчата здібні, у всіх є категорії, вони всі добре навчаються. Потім, в майбутньому, думаю, що візьмемо до себе на підприємство двох-трьох робітниць, щоб була повноцінна заміна нашим хлопцям, які зараз проходять службу в ЗСУ", — сказав директор ТОВ "Бузькі пороги" Олексій Цуріка.

Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок
Трактор для навчання, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

До курсів водійок трактора долучилися 15 жінок. Навчання розпочалося 11 березня. Завершивши навчання кожна учасниця отримає сертифікат.

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"Сучасність змушує жінок опановувати такі чоловічі професії, але ми розуміємо, що все це йде на благо нашої країни для економічного розвитку держави, ну і для, скажімо так, якоїсь підтримки і самореалізації жінок в цьому світі", — вважає координаторка проєкту Ольга Степаненко

Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок
Ольга Степаненко, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

За кермом трактора — Тетяна, жінка навчається на одному з курсів маскулінних професій. Говорить, чоловіки пішли на фронт, але обробляти землю треба, тому і долучилася до навчання.

"Ну якщо прийдеться (працювати — ред.), наші чоловіки зараз воюють, мабуть, так і буде, бо на землі треба працювати, треба вирощувати нам хліб, треба займатись", — каже Тетяна.

Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок
Тетяна за кермом трактора, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Ще одна учениця — Надія, вирішила долучитись до курсів, аби навчитися керувати трактором, адже планує займатися фермерським господарством.

"Мене дуже вразило, тому що їздити на тракторі — це в мене було вперше, і це зовсім різні відчуття, коли ти їдеш на легковій машині і на габаритному транспорті. Вирішила я піти на ці курси, тому що мене зацікавило, і можливо надалі, як я собі планую, в мене буде трактор, в мене буде фермерське господарство, і це мені дуже знадобиться", — розповіла жінка.

Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок
Надія, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

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