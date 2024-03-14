Задля жінок і їхніх можливостей: на Миколаївщині тривають курси трактористок

На Миколаївщині жінок навчають так званим "чоловічим" професіям в межах проєкту від жіночого центру працевлаштування. Станом на березень у Первомайській громаді тривають курси водійок тракторів.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла регіональна координаторка проєкту Ольга Степаненко.

Курси водійок тракторів організовані жіночим центром працевлаштування в рамках проєкту "WE ACT: діємо задля жінок і їхніх можливостей". Навчання відбувається на базі одного з підприємств Миколаївщини.

"В наш час, тяжкий час, коли в державі війна — є потреба механізаторів. Ми намагаємось навчить дівчат, жінок, щоб була повноцінна заміна нашим механізаторам. Дівчата здібні, у всіх є категорії, вони всі добре навчаються. Потім, в майбутньому, думаю, що візьмемо до себе на підприємство двох-трьох робітниць, щоб була повноцінна заміна нашим хлопцям, які зараз проходять службу в ЗСУ", — сказав директор ТОВ "Бузькі пороги" Олексій Цуріка.

Трактор для навчання, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

До курсів водійок трактора долучилися 15 жінок. Навчання розпочалося 11 березня. Завершивши навчання кожна учасниця отримає сертифікат.

"Змінюємо рамки, змінюємо гендерні стереотипи"

"Сучасність змушує жінок опановувати такі чоловічі професії, але ми розуміємо, що все це йде на благо нашої країни для економічного розвитку держави, ну і для, скажімо так, якоїсь підтримки і самореалізації жінок в цьому світі", — вважає координаторка проєкту Ольга Степаненко

Ольга Степаненко, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

За кермом трактора — Тетяна, жінка навчається на одному з курсів маскулінних професій. Говорить, чоловіки пішли на фронт, але обробляти землю треба, тому і долучилася до навчання.

"Ну якщо прийдеться (працювати — ред.), наші чоловіки зараз воюють, мабуть, так і буде, бо на землі треба працювати, треба вирощувати нам хліб, треба займатись", — каже Тетяна.

Тетяна за кермом трактора, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Ще одна учениця — Надія, вирішила долучитись до курсів, аби навчитися керувати трактором, адже планує займатися фермерським господарством.

"Мене дуже вразило, тому що їздити на тракторі — це в мене було вперше, і це зовсім різні відчуття, коли ти їдеш на легковій машині і на габаритному транспорті. Вирішила я піти на ці курси, тому що мене зацікавило, і можливо надалі, як я собі планую, в мене буде трактор, в мене буде фермерське господарство, і це мені дуже знадобиться", — розповіла жінка.

Надія, 14 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

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