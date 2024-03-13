Фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. З 14 березня його можна буде переглянути у Миколаєві в кінотеатрі "Multiplex".

Про це повідомляється на сайті кінотеатру.

Перший сеанс фільму відбудеться 14 березня о 13:50. Стрічку демонструватимуть англійською з українськими субтитрами. У миколаївському прокаті "20 днів у Маріуполі" буде до 20 березня. Фільм має позначку "18+".

Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube. Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS — Служби суспільного мовлення США. Проте фільм недоступний для перегляду в Україні.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

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