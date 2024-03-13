Фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. З 14 березня його можна буде переглянути у Миколаєві в кінотеатрі "Multiplex".
Про це повідомляється на сайті кінотеатру.
Перший сеанс фільму відбудеться 14 березня о 13:50. Стрічку демонструватимуть англійською з українськими субтитрами. У миколаївському прокаті "20 днів у Маріуполі" буде до 20 березня. Фільм має позначку "18+".
Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube. Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS — Служби суспільного мовлення США. Проте фільм недоступний для перегляду в Україні.
Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"
- Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.
- Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.
- Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату.
- Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".
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