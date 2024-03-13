Євродепутати схвалили продовження лібералізації торгівлі для Молдови ще на рік, до 5 червня 2025 року, а також внесли поправки до пропозиції щодо України стосовно посилення гарантій для фермерів ЄС.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Уточнюється, що парламент 347 голосами "за", 117 "проти" та 99 "утрималися проголосував за внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС.

Наразі депутати Європарламенту повернули звіт до Комітету з міжнародної торгівлі, щоб розпочати переговори з Радою ЄС.

Водночас зазначається, що законодавство надає Єврокомісії повноваження вживати будь-які необхідні заходи, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн Євросоюзу через сплеск імпорту української продукції.

Так зокрема євродепутати проголосували за внесення змін до пропозиції Комісії щодо включення більш чутливих продуктів і ширшої контрольної дати для розрахунку середніх обсягів.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.