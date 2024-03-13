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"Проблема вирішиться протягом кількох тижнів": голова комітету Сейму Польщі про блокування кордону
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"Проблема вирішиться протягом кількох тижнів": голова комітету Сейму Польщі про блокування кордону

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Павел Коваль
Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль. Фото. Світлана Мялик / Українське радіо

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль.

"Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто, просто кажучи, пшениці, кукурудзи, малини, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів. Пошук рішення не є чимось новим. Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд,  і  український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва", — сказав він.

Коваль наголосив, що справа непроста, але вона буде вирішена.

"В історії Європейського Союзу вже були десятки, сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. І  ЄС знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятися. Ось і все", — сказав голова комітету закордонних справ Сейму Польщі.

Він також закликає не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною. За словами Коваля, протести фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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