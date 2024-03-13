Четверо поранених у Мирнограді лишаються у місцевій лікарні після нічного обстрілу міста російською армією. Російські окупанти вночі 12 березня, поцілили ракетою в п'ятиповерхівку, пошкоджені й навколишні будинки. Двоє людей загинули.

Як розказав Суспільному Донбас ортопед-травматолог Данило Монастирський, травми поранених пов'язані із тим, що вони опинились під завалами. Четверо поранених місцевих жителів внаслідок обстрілу Мирнограда перебувають в місцевій лікарні, одна жінка із поверхневим пораненням обличчя відмовилась від госпіталізації.

"Основна маса людей постраждала через завали, здебільшого. Лежать люди у нас з пораненнями середнього ступеня тяжкості. Вони ще потребують дообстеження, огляд суміжних спеціалістів: невропатологи, хірурги, урологи. Можливо, надалі на оперативне лікування люди будуть йти", — розповів ортопед-травматолог Данило Монастирський.

Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Жителька Мирнограда Тамара Майданик розповідає, внаслідок обстрілу опинилася під завалами власної квартири, діставали родичі та сусіди.

"Чотири ночі не спала, думаю: скільки ж можна. Вони бахають і бахають. Висплюсь сьогодні, начебто нормально — тихо. Лягла і заснула. Нічого не зрозуміла. Мене викинуло з ліжка, на мене щось посипалося — скло. Зі мною діти були, онуки. 11 років і три з половиною роки. Я відразу за них сильно запереживала. У них нічого, начебто. Болить рука. Плече повністю вивернуте ось це все і голова, запаморочення", — розповіла Тамара Майданик.

Жителька Мирнограда Тамара Майданик, донецька область. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

"Я лівим боком впала. І на голову щось полетіло. Весь удар прийняла я на себе. На мене удар ішов. Мене склом засипало. Каміння летіло якесь".

Людмила живе в будинку навпроти того, у який вдарив російський боєприпас. Жінка розповідає, вдома вночі не була, прийшла оглянути пошкодження своєї квартири: "Це я зібрала, тут все було у шибках — вікна. Сюди ходила ремонт робити, плінтуса купила, підлогу постелила, хотіла переїжджати вже до цієї квартири. Тепер не знаю, переїжджати чи ні".

Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Цілий день люди прибирали біля пошкодженого будинку, забивали вікна, виносили вцілілі речі.

Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

"Це об 11-й годині трапилося. Я тільки вимкнула телевізор, думаю: зараз лягатиму, так воно як гримнуло. Такого ще не було. Скільки підривали, але такого вибуху ми ще не чули", — зазначила жителька Мирнограда Любов.

Наслідки обстрілу Мирнограда 13 березня 2024 року. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

В житловий будинок російські військові поцілили ракетою "Гром-Е1", два під'їзди зруйновані повністю, відновленню не підлягають, розповідає начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Постраждав сумісний під'їзд цього будинку, ми замовляємо заключення експертизи, але візуальний огляд показує, що скоріш за все, буде непридатний для житла. Постраждали також прилеглі будинки, але там руйнування, пошкоджень конструктивів будинків немає — вибиті шибки, двері, вікна. Вже видається матеріал для закриття вибитих вікон населенню", — розповів Юрій Третяк.

Він додає, що це перше пряме влучання в житловий будинок у Мирнограді, через постійні обстріли збільшилася кількість охочих виїхати з міста. "Значно збільшилася кількість бажаючих виїхати в евакуацію. Люди реєструються на евакуацію, в кого немає свого транспорту, а є люди, які не реєструються, просто виїжджають своїми машинами", — додав керівник адміністрації.

Чоловік йде біля будинку, що пошкодило під час обстрілу, Мирноград, 13 березня. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Що відомо про обстріл Мирнограда 12 березня

Армія РФ 12 березня вночі близько 23 години обстріляла Мирноград на Донеччині. Російська гібридна ракета-бомба (авіаракета Гром-Е1) вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку, також пошкоджені навколишні будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, п'ятеро поранені.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram