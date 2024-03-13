Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 березня приїдуть до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, аби усунути розбіжності щодо України.

Про це повідомило Politico з посиланням на європейських посадовців.

Як зазначається, візит політиків ознаменує першу зустріч у рамках "Веймарського трикутника" — формат діалогу між трьома державами — відтоді, як Туск знову став главою польського уряду.

"За задумом, перемовини мають стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу", — мовиться в матеріалі.

Журналісти вказали, що напруженість, яка довго накопичувалася, почала закипати наприкінці лютого 2024 року, коли Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ в Україну, пообіцявши зробити "все, що потрібно, аби Росія не змогла виграти війну".

Водночас більш обережний Шольц відповів відмовою, виключивши можливість використання сухопутних військ європейських держав.

"Кілька днів потому Макрон, схоже, прямо відповів Шольцу. "Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно буде не бути боягузами", — сказав президент Франції у межах поїздки до Праги", — підкреслило Politico.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.