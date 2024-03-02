Bloomberg: розбіжності між Макроном і Шольцом найбільше шкодять захисту України

Президент Франції Емманюель Макрон вважає канцлера Німеччини Олафа Шольца лідером без амбіцій. Політики не ладнали із самого початку і в них "ніколи не було хімії". Непорозуміння між посадовцями може шкодити Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімного французького чиновника.

За даними видання, близькі помічники Олафа Шольца також кажуть, що політики не ладнають один з одним. Свого часу закид президента Франції на адресу німецького канцлера про те, що перед початком війни в Україні деякі держави пропонували лише "шоломи та спальні мішки", у Берліні сприйняли негативно.

Ці коментарі роздратували канцлерство, тому що після епізоду з касками Німеччина стала другим за величиною донором військової допомоги Україні після США.

Представник уряду Німеччини сказав Bloomberg, що розбіжності виникли між Емманюелем Макроном і "ширшою групою" політиків Німеччини. Через це, як пише агентство, може погіршитися становище України, оскільки Євросоюз не встигає виконати зобов'язання щодо постачання артилерії, а США не можуть погодити виділення фінансової допомоги.

Bloomberg пише, що Макрон і Шольц раніше обіймали посади міністрів економіки та фінансів у своїх країнах. Поворотним моментом у їхніх взаєминах став 2018 рік, коли Олаф Шольц запропонував Франції відмовитися від свого постійного місця у Раді безпеки ООН.

Водночас речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що "попри те, що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному".